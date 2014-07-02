Voorfilter klein, waterdebiet 3000 l/u
Pompvoorfilter voor de bescherming van tuinpompen, elektronische boosterpompen en huiswatervoorzieningen tegen grove vuildeeltjes of zand.
Pompvoorfilter voor alle standaard tuinpompen, eleketrische boosterpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik – vooral voor toestellen zonder geïntegreerde filter met een wateropbrengst tot 4.000 l/u. De voorfilter beschermt de pomp effectief tegen grof vuil partikels of zand en verhoogt de levensduur. Het filter kan verwijderd worden om te worden schoongemaakt. Fijnfilter heeft een maasbreedte van 250µm (0,25 mm). Pompvoorfilter is geschikt voor alles hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33,3 mm).
Kenmerken en voordelen
Uitneembare filter
- De filter kan worden gereinigd onder stromend water, waardoor hij steeds opnieuw kan worden gebruikt.
Voorfilter voor de pomp, klein
- Voor pompen met een wateropbrengst tot 4.000 l/u
Voorfilter
- Voor een bijkomende bescherming van de pomp tegen grof-vuilpartikels en zand
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Tot 4000 l/u maaswijdte: 250 μm (0.25 mm)
|Maaswijdte (mm)
|0,25
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|122 x 189 x 194
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Biedt een betrouwbare bescherming van de dompelpompen tegen grote vuilpartikels.
Onderdelen Voorfilter klein, waterdebiet 3000 l/u
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