Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 400 mm

Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.

Walsborstel (hoog-diep, medium-hard, oranje) met slijtvast sterwielmechanisme en variabele borstellengtes, lengte 400 mm. Voor de reiniging van zwaar vervuilde vloeren met structuur en diepe groeven. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik en 15-20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur oranje
Lengte (mm) 400
Borsteltype Hoog-diep
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
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