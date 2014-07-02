Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 400 mm
Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.
Walsborstel (hoog-diep, medium-hard, oranje) met slijtvast sterwielmechanisme en variabele borstellengtes, lengte 400 mm. Voor de reiniging van zwaar vervuilde vloeren met structuur en diepe groeven. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik en 15-20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|oranje
|Lengte (mm)
|400
|Borsteltype
|Hoog-diep
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1