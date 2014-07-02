Адаптер за градински маркуч

Адаптер за свързване към градински маркуч – подходящ за директно свързване на всички видове четки Kärcher към градински маркучи с куплунг с бърза връзка.

Адаптерът за градински маркуч служи за директно свързване на всички видове четки Kärcher към градински маркучи с куплунг бърза връзка. Регулирането и спирането на водата се извършва директно от адаптера.

Характеристики и предимства
Система бързодействащ куплунг
  • Бързо свързване на всички четки на Kärcher към градинските маркучи
Регулиране и спиране на водата директно от адаптера
  • Удобно използване на уреда
Адаптер за градински маркуч
  • Лесна употреба.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,052
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,072
Размери (Д х Ш х В) (мм) 112 x 39 x 39