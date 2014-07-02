Адаптер за градински маркуч
Адаптер за свързване към градински маркуч – подходящ за директно свързване на всички видове четки Kärcher към градински маркучи с куплунг с бърза връзка.
Адаптерът за градински маркуч служи за директно свързване на всички видове четки Kärcher към градински маркучи с куплунг бърза връзка. Регулирането и спирането на водата се извършва директно от адаптера.
Характеристики и предимства
Система бързодействащ куплунг
- Бързо свързване на всички четки на Kärcher към градинските маркучи
Регулиране и спиране на водата директно от адаптера
- Удобно използване на уреда
Адаптер за градински маркуч
- Лесна употреба.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,052
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,072
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|112 x 39 x 39
