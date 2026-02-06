Като част от 3-степенната филтърна система с циклон, всмукване на въздух и HEPA или гъбест филтър, филтърът за всмукване на въздух филтрира по-фините частици от въздуха по време на изсмукване, преди въздухът да бъде пречистен отново от изпускателния филтър (HEPA 12 или филтър от пяна, в зависимост от устройството). Нашата препоръка: Редовно почистване на филтъра за всмукване на въздух чрез изтупване на натрупания прах и използване на инструмента за почистване на филтъра от Kärcher. Съвместим с устройствата VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.