FRV 50 ME

Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода, приспособлениeто за почистване на площи от неръждаема стомана FRV 50 Me прави почистването на повърхността по-ефективно както вътре, така и навън. Почистване с гореща вода до 85 °C. FRV 50 Me разполага с термоустойчив 7,5 м полиуретанов смукателен маркуч. Допълнителни качествени характеристики са немаркиращите кормилни ролки и двоен керамичен лагер. Специфичният за машината комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.