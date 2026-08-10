FRV 50 ME
Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода, приспособлениeто за почистване на площи от неръждаема стомана FRV 50 Me прави почистването на повърхността по-ефективно както вътре, така и навън. Почистване с гореща вода до 85 °C. FRV 50 Me разполага с термоустойчив 7,5 м полиуретанов смукателен маркуч. Допълнителни качествени характеристики са немаркиращите кормилни ролки и двоен керамичен лагер. Специфичният за машината комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Цвят
|сребрист
|Тегло с опаковката (кг)
|17,5