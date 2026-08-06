Комплект универсални кърпи за под EasyFix
Универсалните кърпи за почистване на под, изработени от висококачествени фини влакна, са идеални за премахване на упорити замърсявания с парочистачката. Благодарение на системата с велкро няма контакт с мръсотията при смяна на кърпата.
Комплектът кърпи за почистване на под EasyFix включва две силно абсорбиращи, здрави кърпи за под, изработени от висококачествени фини влакна за подовата дюза EasyFix. Текстилната тъкан със специална структура на примка осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенични резултати при почистване - дори ъглите и ръбовете са почистени за нула време. Благодарение на велкро системата, кърпите за почистване на под могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към дюзата за под за парочистачката: просто ги натиснете върху дюзата за под EasyFix и сте готови. По време на работа кърпата остава стабилно позиционирана и не може да се изплъзне. След почистване използваната кърпа може да се отстрани от накрайника за под EasyFix без никакъв контакт с мръсотията: просто стъпете върху стъпалото на кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и настрани от него.
Характеристики и предимства
Премиум микрофибърСпециалната структура на кърпата осигурява особено добро улавяне на мръсотията и цялостни резултати от почистването на всички запечатани твърди повърхности. Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкроКърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане. Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпаБез контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,075
|Тегло с опаковката (кг)
|0,114
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Твърди подове
- Плочки