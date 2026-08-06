Комплектът кърпи за почистване на под EasyFix включва две силно абсорбиращи, здрави кърпи за под, изработени от висококачествени фини влакна за подовата дюза EasyFix. Текстилната тъкан със специална структура на примка осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенични резултати при почистване - дори ъглите и ръбовете са почистени за нула време. Благодарение на велкро системата, кърпите за почистване на под могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към дюзата за под за парочистачката: просто ги натиснете върху дюзата за под EasyFix и сте готови. По време на работа кърпата остава стабилно позиционирана и не може да се изплъзне. След почистване използваната кърпа може да се отстрани от накрайника за под EasyFix без никакъв контакт с мръсотията: просто стъпете върху стъпалото на кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и настрани от него.