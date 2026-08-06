Предфилтър за помпа, малък

Малък префилтър с голям ефект. Префилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на свързване PerfectConnect за надеждно уплътняване.

Предфилтърът на малката помпа премахва грубите частици мръсотия и пясъка при обикновени градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи - също увеличава живота на устройствата. Предфилтърът е особено подходящ за устройства без интегрирани филтри, с дебит до 4000 l / h и оборудван с G1 резба (33,3 mm). Филтърната инкрустация може да се свали много лесно за лесно почистване. Размерът на окото на финия филтър е 250 µm (0,25 mm). Принципът на радиално запечатване PerfectConnect на новите аксесоари BP гарантира надеждно уплътняване и изключително лесен монтаж.

Характеристики и предимства
Подвижен филтър
  • Филтърът може да се почисти под течаща вода и така може да се използва отново.
Предфилтър за помпа, малък
  • За помпи с дебит до 4000 l/h
Предфилтър
  • За допълнителна защита от твърди частици
Спецификации

Технически данни

Размери Размер на блендата до 4000 l/h: 250 μm (0.25 mm)
Налягане (бар) 8
Отвор на мрежата (мм) 0,25
Размер на резбата G1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,815
Тегло с опаковката (кг) 0,96
Размери (Д × Ш × В) (мм) 120 x 220 x 200

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • За защита на потопяеми помпи от едри частици