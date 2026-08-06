Предфилтърът на малката помпа премахва грубите частици мръсотия и пясъка при обикновени градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи - също увеличава живота на устройствата. Предфилтърът е особено подходящ за устройства без интегрирани филтри, с дебит до 4000 l / h и оборудван с G1 резба (33,3 mm). Филтърната инкрустация може да се свали много лесно за лесно почистване. Размерът на окото на финия филтър е 250 µm (0,25 mm). Принципът на радиално запечатване PerfectConnect на новите аксесоари BP гарантира надеждно уплътняване и изключително лесен монтаж.