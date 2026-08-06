Смукателния комплект може да бъде свързан директно към помпата и включва 3.5-метров смукателен маркуч с диаметър 3/4 "за изтегляне на вода от алтернативни източници. Оборудван със смукателен филтър и възвратен клапан, смукателния комплект се свързва изключително лесно към градински помпи, нагнетяващи помпи и домашни помпи за водоснабдяване за битови нужди. Интегрираният възвратен клапан предотвратява изтичането на изпомпаната вода и намалява времето за повторно засмукване. Може да се използва и като удължител за помпи с резба G1 (33,3 мм). Начина на свързване на аксесоарита на Kärcher PerfectConnect BP също означава, че те могат да бъдат сглобени изключително лесно, предлагайки високо надеждно уплътнение, за да се гарантира безпроблемна работа на помпата.