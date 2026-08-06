Смукателен комплект, 3.5 m
Готов за свързване: Комплектът за засмукване, включващ 3.5 м смукателен маркуч, смукателен филтър, възвратен клапан, както и бързо и надежно свързване PerfectConnect. Идеален за градински помпи и снабдяване на домакинства с вода.
Смукателния комплект може да бъде свързан директно към помпата и включва 3.5-метров смукателен маркуч с диаметър 3/4 "за изтегляне на вода от алтернативни източници. Оборудван със смукателен филтър и възвратен клапан, смукателния комплект се свързва изключително лесно към градински помпи, нагнетяващи помпи и домашни помпи за водоснабдяване за битови нужди. Интегрираният възвратен клапан предотвратява изтичането на изпомпаната вода и намалява времето за повторно засмукване. Може да се използва и като удължител за помпи с резба G1 (33,3 мм). Начина на свързване на аксесоарита на Kärcher PerfectConnect BP също означава, че те могат да бъдат сглобени изключително лесно, предлагайки високо надеждно уплътнение, за да се гарантира безпроблемна работа на помпата.
Характеристики и предимства
Готов за свързване, спираловиден маркуч с филтър и възвратен клапан
- Лесно закрепяне към помпата
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|3,5
|Размер на резбата
|G1
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,85
|Тегло с опаковката (кг)
|0,88
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 380 x 380
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.