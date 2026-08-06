С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може бързо и безопасно да се свърже към водна връзка с вътрешна резба - независимо дали от страната на засмукване или под налягане. Идеален за връзки от G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm). От едната страна на адаптера има стандартна резба G1 с принцип на аксиално уплътнение (сериен номер [2] на продукта); от другата страна, има стандартна резба G1 с принцип на радиално уплътнение (сериен номер [1] на продукта). Принципът на радиалното уплътняване PerfectConnect на аксесоарите на BP осигурява изключително лесен монтаж и високо надеждно уплътняване, което гарантира безпроблемна работа на помпата. По този начин аксесоарите на други производители, както и по-старите аксесоари на Kärcher (номер на серията [2]) могат да бъдат свързани към помпите на Kärcher по принципа на радиално уплътняване (серия номер [1]). Освен това, аксесоари за радиално уплътняване от гамата PerfectConnect от Kärcher (серия номер [1]) могат да бъдат свързани към всички конвенционални помпи за аксиално уплътняване (серия номер [2]).