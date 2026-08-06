Свързващ адаптор за помпи
Свързващият адаптер PerfectConnect (аксиален / радиален) свързва помпите Kärcher с вътрешна резба G1 и аксесоари от други производители, както и с по-старите аксесоари на Kärcher.
С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може бързо и безопасно да се свърже към водна връзка с вътрешна резба - независимо дали от страната на засмукване или под налягане. Идеален за връзки от G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm). От едната страна на адаптера има стандартна резба G1 с принцип на аксиално уплътнение (сериен номер [2] на продукта); от другата страна, има стандартна резба G1 с принцип на радиално уплътнение (сериен номер [1] на продукта). Принципът на радиалното уплътняване PerfectConnect на аксесоарите на BP осигурява изключително лесен монтаж и високо надеждно уплътняване, което гарантира безпроблемна работа на помпата. По този начин аксесоарите на други производители, както и по-старите аксесоари на Kärcher (номер на серията [2]) могат да бъдат свързани към помпите на Kärcher по принципа на радиално уплътняване (серия номер [1]). Освен това, аксесоари за радиално уплътняване от гамата PerfectConnect от Kärcher (серия номер [1]) могат да бъдат свързани към всички конвенционални помпи за аксиално уплътняване (серия номер [2]).
Характеристики и предимства
Свързващ адаптер
- Бързо свързване на фитинги с вътрешна резба към помпа с вътрешна резба.
Оптимирана свързваща резба
- Надеждно уплътняване на адаптера
Монтаж без инструменти
- За свързването не е необходимо да се използват инструменти.
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,024
|Тегло с опаковката (кг)
|0,044
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|36 x 72 x 36
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.