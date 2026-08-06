Свързващ адаптор за помпи

Свързващият адаптер PerfectConnect (аксиален / радиален) свързва помпите Kärcher с вътрешна резба G1 и аксесоари от други производители, както и с по-старите аксесоари на Kärcher.

С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може бързо и безопасно да се свърже към водна връзка с вътрешна резба - независимо дали от страната на засмукване или под налягане. Идеален за връзки от G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm). От едната страна на адаптера има стандартна резба G1 с принцип на аксиално уплътнение (сериен номер [2] на продукта); от другата страна, има стандартна резба G1 с принцип на радиално уплътнение (сериен номер [1] на продукта). Принципът на радиалното уплътняване PerfectConnect на аксесоарите на BP осигурява изключително лесен монтаж и високо надеждно уплътняване, което гарантира безпроблемна работа на помпата. По този начин аксесоарите на други производители, както и по-старите аксесоари на Kärcher (номер на серията [2]) могат да бъдат свързани към помпите на Kärcher по принципа на радиално уплътняване (серия номер [1]). Освен това, аксесоари за радиално уплътняване от гамата PerfectConnect от Kärcher (серия номер [1]) могат да бъдат свързани към всички конвенционални помпи за аксиално уплътняване (серия номер [2]).

Характеристики и предимства
Свързващ адаптер
  • Бързо свързване на фитинги с вътрешна резба към помпа с вътрешна резба.
Оптимирана свързваща резба
  • Надеждно уплътняване на адаптера
Монтаж без инструменти
  • За свързването не е необходимо да се използват инструменти.
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,024
Тегло с опаковката (кг) 0,044
Размери (Д × Ш × В) (мм) 36 x 72 x 36

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.