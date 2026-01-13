Мултифункционалният пистолет е много подходящ за поливане на множество различни растения с различни потребности на вода. Пистолетът има 3 форми на струята: дъжд, точкова и конусовидна. Лесно поливате цветя и лехи (дъжд и конусовидна стуя), но също така можете да отстраните по-едри замърсявания от тераси и градински мебели (точкова струя). Това прави пистолета подходящ както за напояване, така и за почистване. Освен това пистолетът разполага с функция за заключване на спусъка, която осигурява комфорт при продължително поливане. Ергономичният регулиращ вентил се обслужва с една ръка като количеството вода се напасва според потребността. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.