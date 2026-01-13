Мултифункционален пистолет за поливане
Мултифункционален пистолет за поливане с 3 вида струя: дъжд, точкова и конусовидна. Благодарение на заключването на спусъка подходящ за продължително поливане на различни растения.
Мултифункционалният пистолет е много подходящ за поливане на множество различни растения с различни потребности на вода. Пистолетът има 3 форми на струята: дъжд, точкова и конусовидна. Лесно поливате цветя и лехи (дъжд и конусовидна стуя), но също така можете да отстраните по-едри замърсявания от тераси и градински мебели (точкова струя). Това прави пистолета подходящ както за напояване, така и за почистване. Освен това пистолетът разполага с функция за заключване на спусъка, която осигурява комфорт при продължително поливане. Ергономичният регулиращ вентил се обслужва с една ръка като количеството вода се напасва според потребността. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Три форми на струята с плавно преминаване от една в друга: дъжд, точкова и конусовидна струя
- Идеален за напояване (конусовидна струя и дъжд) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,16
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|215 x 57 x 113
Оборудване
- Видове струя: 3
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности