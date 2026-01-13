Мултифункционален пистолет за поливане

Мултифункционален пистолет за поливане с 3 вида струя: дъжд, точкова и конусовидна. Благодарение на заключването на спусъка подходящ за продължително поливане на различни растения.

Мултифункционалният пистолет е много подходящ за поливане на множество различни растения с различни потребности на вода. Пистолетът има 3 форми на струята: дъжд, точкова и конусовидна. Лесно поливате цветя и лехи (дъжд и конусовидна стуя), но също така можете да отстраните по-едри замърсявания от тераси и градински мебели (точкова струя). Това прави пистолета подходящ както за напояване, така и за почистване. Освен това пистолетът разполага с функция за заключване на спусъка, която осигурява комфорт при продължително поливане. Ергономичният регулиращ вентил се обслужва с една ръка като количеството вода се напасва според потребността. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Три форми на струята с плавно преминаване от една в друга: дъжд, точкова и конусовидна струя
  • Идеален за напояване (конусовидна струя и дъжд) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,13
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,16
Размери (Д х Ш х В) (мм) 215 x 57 x 113

Оборудване

  • Видове струя: 3
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Модел на пръскане: пръскачка
Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
