FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 2.5л
Изцяло съхнещ без ивици почистващ препарат за блясък на основата на разтворител за междинно и поддържащо почистване на подове и повърхности. Идеално подходящ за подове от гранитогрес с висок гланц.
Силно гланцираните подове от гранит или гнайс, както и от други твърди камъни, изискват специален препарат за грижа, който изсъхва, без да оставя следи или ивици - като почистващия препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 на Kärcher, независимо дали става дума за ръчно почистване на подове или за използване върху големи площи с подопочистваща машина. Той е идеален за междинно и поддържащо почистване на тези висококачествени подови настилки, но може да се използва и за други повърхности, включително ESD подове. Бързо и надеждно отстранява мазнини, масла, сажди и обичайните минерални замърсявания, причинени от пътната мръсотия. Освен това има формула за изключително ниско образуване на пяна за използване в подопочистващи машини с ефективно използване на обема на резервоара. Почистващият препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 се отделя лесно и оставя приятен, свеж аромат след почистването.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|11
|Тегло с опаковката (кг)
|2,75
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 290
Качества
- Силно средство за основно чистене и чистене поради поддръжка, предназначено за всички твърди еластични подови с висок блясък
- Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
- Препарат със самополираща функция
- При изсъхване не оставя следи
- Слабо образуване на пяна
- Приятен, свеж аромат
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
- Без фосфати
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Почистване на пода