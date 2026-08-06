FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 2.5л

Изцяло съхнещ без ивици почистващ препарат за блясък на основата на разтворител за междинно и поддържащо почистване на подове и повърхности. Идеално подходящ за подове от гранитогрес с висок гланц.

Силно гланцираните подове от гранит или гнайс, както и от други твърди камъни, изискват специален препарат за грижа, който изсъхва, без да оставя следи или ивици - като почистващия препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 на Kärcher, независимо дали става дума за ръчно почистване на подове или за използване върху големи площи с подопочистваща машина. Той е идеален за междинно и поддържащо почистване на тези висококачествени подови настилки, но може да се използва и за други повърхности, включително ESD подове. Бързо и надеждно отстранява мазнини, масла, сажди и обичайните минерални замърсявания, причинени от пътната мръсотия. Освен това има формула за изключително ниско образуване на пяна за използване в подопочистващи машини с ефективно използване на обема на резервоара. Почистващият препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 се отделя лесно и оставя приятен, свеж аромат след почистването.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 11
Тегло с опаковката (кг) 2,75
Размери (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 290
Качества
  • Силно средство за основно чистене и чистене поради поддръжка, предназначено за всички твърди еластични подови с висок блясък
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Препарат със самополираща функция
  • При изсъхване не оставя следи
  • Слабо образуване на пяна
  • Приятен, свеж аромат
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • Без фосфати
FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 2.5л
FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 2.5л
FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 2.5л
FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 2.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Сфера на приложение
  • Почистване на пода
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