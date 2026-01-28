Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus
Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.
Une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit pas moins de 3 fonctions importantes en un seul produit. Appliquer la mousse, décoller les saletés tenaces à l'aide d'un jet plat haute pression ou utiliser une brosse souple pour un nettoyage à la fois particulièrement efficace et en douceur – le tout sans changer d'accessoire une seule fois. La fonction souhaitée est sélectionnée à l'aide d'un levier situé dans la zone de préhension de la brosse. Ainsi, cette brosse s'illustre par une utilisation particulièrement polyvalente, permet de gagner du temps, offre une prise en main confortable et garantit toujours un résultat de nettoyage propre, y compris sur les surfaces délicates comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Le réservoir à détergent intégré permet une utilisation prolongée sans avoir à faire l'appoint.
Caractéristiques et avantages
Produit 3 en 1 réunissant 3 outils de nettoyage essentiels : canon à mousse, jet plat haute pression et brosse
- Possibilités d'utilisation variées grâce à l'association d'outils essentiels.
- Plus de confort pour un nettoyage en profondeur et efficace.
Sélection rapide et intuitive de la fonction souhaitée à l'aide d'un levier situé dans la zone de préhension de la brosse
- Sélection intuitive des fonctions.
- Nettoyage efficace sans avoir à changer d'accessoire.
Réservoir à détergent intégré dans la tête de brossage
- Mousse puissante pour décoller rapidement et efficacement même les saletés incrustées.
- Pour une utilisation prolongée sans avoir à faire l'appoint. Permet de gagner du temps.
Brosse à poils souples, adaptée à une multitude de surfaces différentes
- Nettoyage en douceur, y compris des surfaces délicates comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|377 x 264 x 223
Vidéos
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.410 T50 *CH
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.500 Garden *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Stores vénitiens/volets roulants
- Portes de garage
- Véhicules
- Motos et scooters
- Jardin d'hiver
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre
- Écrans de séparation
Pièces de rechange Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.