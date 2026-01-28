WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste
Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.
Clever kombiniert: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint gleich 3 wichtige Funktionen in einem Produkt. Schaum auftragen, mit einem Hochdruckflachstrahl hartnäckigen Schmutz lösen oder mit einer weichen Bürste besonders gründlich und zugleich schonend arbeiten – alles geht, ohne das Zubehör einmal zu wechseln. Die gewünschte Funktion wird mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste ausgewählt. Damit ist diese Waschbürste besonders vielseitig in der Anwendung, spart Zeit, ist komfortabel und garantiert stets ein sauberes Reinigungsergebnis – auch auf empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Der integrierte Reinigungsmitteltank ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen.
Merkmale und Vorteile
3-in-1-Produkt – vereint 3 wesentliche Funktionen der Reinigung: Schaumdüse, Hochdruckflachstrahl und Waschbürste
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kombination wesentlicher Funktionen.
- Mehr Komfort für die gründliche und effiziente Reinigung.
Schnelle und intuitive Auswahl der gewünschten Funktion mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste
- Intuitive Funktionsauswahl.
- Effizientes Reinigen ohne Zubehörwechsel.
Im Bürstenkopf integrierter Reinigungsmitteltank
- Kräftiger Schaum löst auch festsitzenden Schmutz schnell und gründlich.
- Ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen. Das spart Zeit.
Waschbürste mit weichen Borsten, geeignet für viele unterschiedliche Oberflächen
- Schonende Reinigung auch von empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20 M T 50
- K 2.325
- K 2.410 T50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.500 Garden
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Jalousien / Rollläden
- Garagentore
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Wintergärten
- Balkonverkleidungen
- Fensterbänke
- Sichtschutzelemente
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.