Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus

La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.

La haute pression contre les encrassements importants : la brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus est idéale pour l'élimination des saletés tenaces sur les surfaces de petite et moyenne superficies. Les 3 buses haute pression intégrées assurent non seulement des résultats éclatants, mais offrent également un rendement surfacique optimal. Pour un nettoyage efficace et sans effort de l'ensemble des coins et des bords, la buse latérale peut être tournée de 40 degrés. Par la même occasion, l'utilisateur est protégé de toutes les éclaboussures. Autre avantage : grâce à sa forme compacte, la PS 30 Plus est particulièrement adaptée au nettoyage des marches d'escalier. La tête de brossage de la brosse nettoyante haute performance est également mobile et utilisable de manière flexible : afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, celle-ci est orientable à 360 degrés. Après le nettoyage, toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables.

Caractéristiques et avantages
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus: Buse latérale orientable
Buse latérale orientable
Nettoyage parfait de l'ensemble des coins et des bords sans éclaboussures.
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus: Tête de brosse orientable sur 360°
Tête de brosse orientable sur 360°
Pour une flexibilité maximale dans les endroits difficiles à atteindre.
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus: Brosse annulaire (également sur la buse latérale)
Brosse annulaire (également sur la buse latérale)
Protection contre les éclaboussures, quel que soit le réglage des buses.
Trois buses haute pression
  • Nettoyage efficace des saletés tenaces.
Design compact
  • Permet un nettoyage confortable dans les passages étroits.
Combinaison de la haute pression et de la pression manuelle de la brosse
  • Garantit un nettoyage particulièrement efficace en comparaison avec les brosses classiques.
Raclette.
  • Raclage facile de l'eau sale. Remplacement possible sans outils.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.9
Poids emballage inclus (kg) 1.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 749 x 264 x 768
Domaines d'utilisation
  • Escaliers
  • Terrasses
  • Balcon
  • Allées, entrées de garage
Pièces de rechange Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.

Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.