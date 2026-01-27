PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber
Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.
Mit Hochdruck gegen starken Schmutz: Der Powerschrubber PS 30 Plus ist ideal für die Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf kleinen bis mittelgroßen Flächen. Die 3 verbauten Hochdruckdüsen sorgen nicht nur für strahlende Ergebnisse, sondern bieten auch eine optimale Flächenleistung. Um alle Ecken und Kanten effektiv und mühelos zu reinigen, kann die Seitendüse um 40 Grad gedreht werden. Dabei wird der Anwender gleichzeitig vor jeglichem Spritzwasser geschützt. Ein weiterer Vorteil: Durch seine kompakte Form eignet sich der PS 30 Plus besonders für die Reinigung von Treppenstufen. Auch der Bürstenkopf des Powerschrubbers ist beweglich und flexibel einsetzbar: Um an schwer zugängliche Stellen zu gelangen, kann dieser um 360 Grad gedreht werden. Nach der Reinigung können alle glatten Flächen mit der integrierten Schmutzlippe abgezogen werden. So wird überflüssiges Schmutzwasser schnell entfernt und die Flächen sind direkt wieder nutzbar.
Merkmale und Vorteile
Schwenkbare SeitendüsePerfekte spritzfreie Reinigung von allen Ecken und Kanten.
Bürstenkopf um 360° drehbarFür volle Flexibilität bei schwer erreichbaren Stellen.
Borstenring (auch an der Seitendüse)Schutz vor Spritzwasser unabhängig von der Düseneinstellung.
Drei Hochdruckdüsen
- Effiziente Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Kompakte Form
- Ermöglicht eine komfortable Reinigung an engen Stellen.
Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck
- Sorgt für eine besonders effektive Reinigung im Vergleich zu herkömmlichen Schrubbern.
Abziehlippe
- Einfaches Abziehen von Schmutzwasser. Kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|749 x 264 x 768
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Treppen
- Terrasse
- Balkon
- (Hof-)Einfahrten
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
