raccord pivotant

Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord EASY!Lock. Protection de la poignée.

Le coupleur rotatif Kärcher empêche les flexibles haute pression de se tordre et de s'emmêler, et améliore le confort de travail. Raccord M 22 x 1,5 m. Avec protection

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Appareils compatibles