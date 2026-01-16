L'outil hautes performances par excellence pour l'arrosage : le tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 mètres – idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Fabriqué en tissu haut de gamme et multicouche au toucher optimisé : la couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. En outre, le tuyau offre une prise en main sensiblement améliorée et est particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion – pour un débit d'eau constant. Même les températures entre −20 et +60 °C ne risquent pas d'endommager le tuyau de qualité. Sa pression d'éclatement est de 40 bar. Étant donné que le tuyau durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb, il ne présente aucun risque pour la santé non plus. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de quinze ans.