Tuyau Performance Plus 5/8" – 25 m
Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.
L'outil hautes performances par excellence pour l'arrosage : le tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 mètres – idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Fabriqué en tissu haut de gamme et multicouche au toucher optimisé : la couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. En outre, le tuyau offre une prise en main sensiblement améliorée et est particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion – pour un débit d'eau constant. Même les températures entre −20 et +60 °C ne risquent pas d'endommager le tuyau de qualité. Sa pression d'éclatement est de 40 bar. Étant donné que le tuyau durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb, il ne présente aucun risque pour la santé non plus. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de quinze ans.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
25 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies.
Convient jusqu'à une pression de 40 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|25
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|4
|Poids emballage inclus (kg)
|4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 360 x 115
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage