Ein echter Bewässerungs-Performer: der 25 Meter lange Qualitäts-Gartenschlauch Performance Plus 5/8" – ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Gefertigt aus hochwertigem und mehrschichtigem Gewebe mit verbesserter Haptik: Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Außerdem liegt der Schlauch spürbar besser in der Hand und ist besonders robust, flexibel und extrem knickfest – für ständigen Wasserdurchfluss. Selbst Temperaturen zwischen −20 und +60 °C können dem Qualitätsschlauch nichts anhaben. Sein Berstdruck beträgt 40 Bar. Auch gesundheitlich ist der nachhaltige und phthalatfreie (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifreie Schlauch völlig unbedenklich. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 15 Jahre Garantie.