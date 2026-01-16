Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m
Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.
Ein echter Bewässerungs-Performer: der 25 Meter lange Qualitäts-Gartenschlauch Performance Plus 5/8" – ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Gefertigt aus hochwertigem und mehrschichtigem Gewebe mit verbesserter Haptik: Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Außerdem liegt der Schlauch spürbar besser in der Hand und ist besonders robust, flexibel und extrem knickfest – für ständigen Wasserdurchfluss. Selbst Temperaturen zwischen −20 und +60 °C können dem Qualitätsschlauch nichts anhaben. Sein Berstdruck beträgt 40 Bar. Auch gesundheitlich ist der nachhaltige und phthalatfreie (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifreie Schlauch völlig unbedenklich. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 15 Jahre Garantie.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
- Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
25 Meter
- Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 40 Bar geeignet
- Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|5/8″
|Schlauchlänge (m)
|25
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|360 x 360 x 115
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- KHB 6 Battery Limited Edition
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge