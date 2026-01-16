Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m

Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.

Ein echter Bewässerungs-Performer: der 25 Meter lange Qualitäts-Gartenschlauch Performance Plus 5/8" – ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Gefertigt aus hochwertigem und mehrschichtigem Gewebe mit verbesserter Haptik: Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Außerdem liegt der Schlauch spürbar besser in der Hand und ist besonders robust, flexibel und extrem knickfest – für ständigen Wasserdurchfluss. Selbst Temperaturen zwischen −20 und +60 °C können dem Qualitätsschlauch nichts anhaben. Sein Berstdruck beträgt 40 Bar. Auch gesundheitlich ist der nachhaltige und phthalatfreie (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifreie Schlauch völlig unbedenklich. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 15 Jahre Garantie.

Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
  • Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
25 Meter
  • Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 40 Bar geeignet
  • Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
  • Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
  • Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
  • Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 5/8″
Schlauchlänge (m) 25
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 360 x 360 x 115
Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge