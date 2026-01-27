Tuyau Performance Premium 5/8" – 50 m
L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.
Le Performance Premium 5/8" de la marque Kärcher n'est pas un tuyau d'arrosage ordinaire. Fabriqué à partir d'un tissu innovant et doté de la technologie anti-torsion Kärcher Premium, il offre un maximum de robustesse, de flexibilité et de résistance à la flexion. De cette façon, le tuyau garantit un débit d'eau constant lors de l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. En outre, la couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau, tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. C'est pour ces raisons que Kärcher offre pas moins de 18 ans de garantie. Le tuyau Performance Premium de 50 mètres de long convainc également en matière de santé et de durabilité étant donné qu'il est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb. Ses caractéristiques de performance comprennent en outre une pression d'éclatement de 35 bar ainsi qu'une plage de températures d'utilisation étendue de −20 à +60 °C.
Caractéristiques et avantages
Garantie de 18 ans
50 mètres
Convient jusqu'à une pression de 40 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
Couche extérieure anti-UV
Technologie anti-torsion Kärcher Premium
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|9.5
|Poids emballage inclus (kg)
|9.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 390 x 210
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage
- Potager