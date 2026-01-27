Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m

Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.

Der Performance Premium 5/8" aus dem Hause Kärcher ist kein gewöhnlicher Gartenschlauch. Gefertigt aus einem innovativen Gewebe mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology bietet er ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit. Dadurch gewährleistet der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss beim Bewässern mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Zudem schützt die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Algenbildung im Schlauch. Aus diesen Gründen gewährt Kärcher ganze 18 Jahre Garantie. Auch in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit überzeugt der 50 Meter lange Performance Premium-Schlauch, da er phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei ist. Weitere Performancemerkmale sind der Berstdruck von 35 Bar sowie die hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C.

Merkmale und Vorteile
18 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
50 Meter
  • Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 40 Bar geeignet
  • Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
  • Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
  • Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium- u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
  • Extrem wetterbeständig.
Kärcher Premium Anti-Torsion Technology
  • Flexibel und knickfest – für optimalen Wasserdurchfluss ohne Schlaufenbildung.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 5/8″
Schlauchlänge (m) 50
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 9.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 9.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 390 x 390 x 210
Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Nutzgarten