Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 15 m
Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d’arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression a une pression de rupture de 22 bars.
Le tuyau de qualité supérieure PrimoFlex® de Kärcher d'un diamètre de 5/8" et d'une longueur de 15 mètres est conçu pour durer, extrêmement maniable et idéal pour l'arrosage des espaces et des jardins de petite comme de moyenne superficie. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et garantit une protection idéale du matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 22 bar. Par ailleurs, le tuyau d'eau est conçu pour une plage de températures d'utilisation extrêmement étendue de 0 °C à +40 °C. Ce tuyau d'arrosage souple est assorti d'une garantie de douze ans. Tous les tuyaux d'arrosage de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples, robustes et résistants au vrillage.
Caractéristiques et avantages
Garantie de 12 ans
- Durable
Trois couches
- Résistant aux nœuds
Pression d'éclatement 22 bar
- Robustesse garantie
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C
- Robustesse garantie
Sans cadmium, baryum ni plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Robustesse et durabilité garanties
Tuyau sans Phtalate
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure imperméable anti-UV
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|15
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|2.2
|Poids emballage inclus (kg)
|2.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|370 x 370 x 100
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage