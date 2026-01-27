Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 15 m

15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.

Der PrimoFlex®-Qualitätsschlauch von Kärcher mit einem Durchmesser von 5/8" und einer Länge von 15 Metern garantiert eine lange Lebensdauer sowie eine ganz einfache Handhabung und eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Dank der wetterbeständigen Anti-UV-Außenschicht wird das Material ideal geschützt und dank der lichtundurchlässigen Zwischenschicht kommt es im Schlauch auch nicht zur Algenbildung. Der Berstdruck beträgt 22 Bar. Zudem ist der Wasserschlauch von 0 bis +40 °C extrem temperaturbeständig. Auf diesen flexiblen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Alle Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest.

Merkmale und Vorteile
12 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit.
Drei Lagen
  • Knickfest.
Berstdruck 22 bar
  • Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C
  • Garantiert Robustheit.
Cadmium-, barium- und bleifrei
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
  • Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Phthalatfreier (< 0,1 %) Qualitäts-Gartenschlauch
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
  • Garantiert Robustheit.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 5/8″
Schlauchlänge (m) 15
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 2.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 370 x 370 x 100
Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 15 m
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge