Der PrimoFlex®-Qualitätsschlauch von Kärcher mit einem Durchmesser von 5/8" und einer Länge von 15 Metern garantiert eine lange Lebensdauer sowie eine ganz einfache Handhabung und eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Dank der wetterbeständigen Anti-UV-Außenschicht wird das Material ideal geschützt und dank der lichtundurchlässigen Zwischenschicht kommt es im Schlauch auch nicht zur Algenbildung. Der Berstdruck beträgt 22 Bar. Zudem ist der Wasserschlauch von 0 bis +40 °C extrem temperaturbeständig. Auf diesen flexiblen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Alle Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest.