Battery Power 18/25
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: Das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genutzten Gerät. Die Lithium-Ionen-Zellen garantieren eine immer gleichbleibende Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Der 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Merkmale und Vorteile
Innovative Real Time TechnologyDas integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
18 V Kärcher AkkuplattformFür den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-ZellenDer Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
- Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
- Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
- Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
- Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Energie (Wh)
|45
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 88 x 50
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