Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: Das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genutzten Gerät. Die Lithium-Ionen-Zellen garantieren eine immer gleichbleibende Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Der 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.