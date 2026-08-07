Battery Power 18/25

18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.

Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: Das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genutzten Gerät. Die Lithium-Ionen-Zellen garantieren eine immer gleichbleibende Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Der 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V  Kärcher Akkuplattform.

Merkmale und Vorteile
Battery Power 18/25: Innovative Real Time Technology
Innovative Real Time Technology
Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
Battery Power 18/25: 18 V Kärcher Akkuplattform
18 V Kärcher Akkuplattform
Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Battery Power 18/25: Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
  • Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
  • Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
  • Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
  • Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
  • Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Kapazität (Ah) 2.5
Energie (Wh) 45
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 133 x 88 x 50
Battery Power 18/25
Battery Power 18/25
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