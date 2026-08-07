Grâce à la technologie temps réel innovante, l'état de la batterie est visible en un coup d'œil : l'afficheur LCD intégré affiche l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge et ce, toujours en fonction de l'appareil utilisé. Les cellules lithium-ion garantissent un niveau de performance toujours constant et évitent aussi bien l'autodécharge que l'effet mémoire (perte de capacité résultant de décharges partielles fréquentes). La batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.