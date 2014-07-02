Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD

Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h.

Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h.

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Kompatible Geräte