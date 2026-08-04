La brosse grand format pour joints est un accessoire particulièrement utile pour le nettoyage à la vapeur. Le nettoyage des joints de carrelage qui était autrefois très chronophage, est désormais plus facile que jamais grâce à cette brosse. Il suffit de fixer la brosse aux tubes d'extension pour pouvoir l'utiliser confortablement en position debout. L'articulation flexible de la brosse assure un confort d'utilisation aussi bien sur le sol que sur les murs. La vapeur est répartie de façon uniforme tout au long de la brosse et permet d'atteindre des zones difficiles d'accès. La taille de la brosse pour joints et la disposition des poils ont été choisies de manière à pouvoir nettoyer la surface la plus grande possible en un minimum de temps. Cele permet de nettoyer les surfaces très facilement et rapidement, sans produits chimiques. En cas d'usure des poils de la brosse, ceux-ci peuvent être remplacés très facilement.