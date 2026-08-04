Brosse grand format pour joints
Nettoyage efficace et sans efforts des joints et des moindres interstices. La brosse grand format est la solution parfaite pour nettoyer une grande variété de joints de carrelage notamment.
La brosse grand format pour joints est un accessoire particulièrement utile pour le nettoyage à la vapeur. Le nettoyage des joints de carrelage qui était autrefois très chronophage, est désormais plus facile que jamais grâce à cette brosse. Il suffit de fixer la brosse aux tubes d'extension pour pouvoir l'utiliser confortablement en position debout. L'articulation flexible de la brosse assure un confort d'utilisation aussi bien sur le sol que sur les murs. La vapeur est répartie de façon uniforme tout au long de la brosse et permet d'atteindre des zones difficiles d'accès. La taille de la brosse pour joints et la disposition des poils ont été choisies de manière à pouvoir nettoyer la surface la plus grande possible en un minimum de temps. Cele permet de nettoyer les surfaces très facilement et rapidement, sans produits chimiques. En cas d'usure des poils de la brosse, ceux-ci peuvent être remplacés très facilement.
Caractéristiques et avantages
Disposition des poilsLa disposition des poils en rangée permet de nettoyer les joints avec précision et efficacité. La brosse grand format pour joints nettoie rapidement et efficacement les joints et ramasse même la saleté accumulée en profondeur. Les joints des salles de bains et des cuisines retrouvent un aspect neuf.
Articulation maniableLa brosse grand format pour joints permet de nettoyer facilement et sans efforts les joints dans différentes positions et sous différents angles. Son utilisation avec les tubes d'extension de nos nettoyeurs vapeur est très pratique en comparaison avec le nettoyage manuel des joints. Tout cela peut être fait en position debout, sans avoir à se plier.
Poils de haute qualité.Longue durée de vie grâce à des poils qui s'usent très peu. Peut être utilisé sur des joints en ciment mais ne peut pas être utilisé sur des joints en silicone.
Brossettes de rechange remplaçable
- Lorsque les poils s'usent, il suffit de retirer la brossette et de la remplacer par une nouvelle.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Trouver des pièces détachées d'origine Brosse grand format pour joints
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.