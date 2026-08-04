Buse à main flexible
La buse à main flexible avec sa bonnette en microfibres est parfaite pour nettoyer les salissures tenaces sur les surfaces planes et incurvées comme les éviers ou les baignoires.
La buse à main avec ses ailettes latérales flexibles et sa bonnette en microfibres permet d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces planes et incurvées difficiles d'accès. La buse à main s'adapte automatiquement à la surface en exerçant une légère pression. Grâce à la composition en microfibres de la bonnette, celle-ci assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. Les résultats de nettoyage sont excellents et hygiéniques, même les coins et les rebords sont nettoyés en un rien de temps. Grâce au système de bandes auto-aggrippantes, la bonnette peut être retirée rapidement et facilement. Pendant le nettoyage, la bonnette reste bien en place et ne peut pas glisser. Après le nettoyage, la bonnette peut être retirée de la buse à main sans entrer en contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Ailettes latérales flexiblesLa buse à main flexible s'adapte facilement aux courbes des éviers et des baignoires par exemple. La bonnette nettoie efficacement une grande variété de surfaces, sans laisser de résidus de saleté. Les ailettes latérales facilitent le nettoyage des zones difficiles d'accès, comme derrière les robinets par exemple.
Bonnette en microfibres de haute-qualitéLa composition en microfibres de la bonnette garantit un ramassage particulièrement efficace de la saleté et des résultats de nettoyage complets. Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantesLa bonnette se fixe sur la buse à main par simple pression. La bonnette ne glisse pas pendant le nettoyage.
Languette sur la bonnette
- Pas de contact avec la saleté lors du changement de la bonnette : il suffit de tenir la bonnette par la sangle et de tirer la buse à main vers le haut.
La bonnette recouvre tous les côtés de la buse à main
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
- Protège les meubles des rayures
Petit format
- La taille de la buse à main est parfaitement adapté aux surfaces de taille moyenne
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|160 x 170 x 55
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Plaque de cuisson
- Four
- Hottes d'aspiration