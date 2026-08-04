La buse à main avec ses ailettes latérales flexibles et sa bonnette en microfibres permet d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces planes et incurvées difficiles d'accès. La buse à main s'adapte automatiquement à la surface en exerçant une légère pression. Grâce à la composition en microfibres de la bonnette, celle-ci assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. Les résultats de nettoyage sont excellents et hygiéniques, même les coins et les rebords sont nettoyés en un rien de temps. Grâce au système de bandes auto-aggrippantes, la bonnette peut être retirée rapidement et facilement. Pendant le nettoyage, la bonnette reste bien en place et ne peut pas glisser. Après le nettoyage, la bonnette peut être retirée de la buse à main sans entrer en contact avec la saleté.