Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.
Flexible haute pression, 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 10/155 °C/220 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 10
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|220
|Longueur (m)
|15
|Filetage du raccord
|2 x M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|4,5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HKF 50 Inox
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+