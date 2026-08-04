Tête de lavage HKF 30/14-E

La tête de lavage HKF 30/14-E est très compacte et adaptée au nettoyage intérieur de fûts et de cuves dotés d'une ouverture à partir de 65 mm. Elle est entraînée par un moteur électrique de 24 V AC / 50/60 Hz. Cette basse tension de 24 V garantit une sécurité maximale dans les envirronement particulièrement humide et l'entraînement électrique garantit une vitesse de rotation constante afin que les buses tournent uniformément autour de 2 axes pour atteindre toutes les zones de la cuve. Grâce à son faible poids de 4,9 kg, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisation peut avoir lieu jusqu'à 140 bar, jusqu'à 3 000 l/h et jusqu'à une température d'eau d'alimentation de 90 °C. La longueur totale de la tête est de 1 256 mm pour une profondeur d'insertion de 915 mm. La tête HKF 30/14-E pour le nettoyage intérieur se raccorde facilement et confortablement à un nettoyeur haute pression à eau froide ou eau chaude via un flexible haute pression.

Caractéristiques et avantages
Tête de lavage HKF 30/14-E: Entraînement par moteur électrique 24 V AC 50/60 Hz.
Entraînement par moteur électrique 24 V AC 50/60 Hz.
Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau. Basse tension de 24 V pour une sévurité maximale Amélioration de la sécurité de travail.
Tête de lavage HKF 30/14-E: Très flexible
Très flexible
Rotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal. Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une pression jusqu'à 140 bar. Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.
Tête de lavage HKF 30/14-E: Conception ergonomique
Conception ergonomique
Particulièrement facile d'utilisation et d'entretien. Manipulation facile – mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main. Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.
Structure en acier inoxydable (1.4301)
  • Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
  • Convient à l'eau contenant un détergent Kärcher.
  • Convient aux températures d'eau jusqu'à 90 °C.
Faible poids et dimensions compactes
  • Utilisation flexible et polyvalente
  • Convient au nettoyage intérieur de cuves dotées d'ouvertures à partir de 65 mm.
  • Grâce à son faible poids de seulement 4,9 kg, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire.
Spécifications

Données techniques

Raccordement haute pression G3/8″
Entraînement Électrique
Nombre de buses (Pièce(s)) 1 / 4
Débit (l/h) 3000
Vitesse de rotation (tr/min) 19
Longueur de canne (mm) 915
Tension (V) 24
Fréquence (Hz) 50 - 60
Pression (bar) max. 140
Taille mini d'ouvertue du réservoir (mm) min. 65
Température (°C) max. 90
Poids (kg) 4,9
Poids avec emballage (kg) 7,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1256
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Convient également au nettoyage intérieur des cuves / réservoir de type IBC
  • Pour le nettoyage intérieur de cuves (industrie, logistique, secteur public)
  • Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques et chimiques
  • Convient au nettoyage de conteneurs destinés au transport de produits chimiques
  • Convient au nettoyage de conteneurs destinés au transport de denrées alimentaires
  • Pour le nettoyage des réservoirs stationnaires dans les industries agro-alimentaires et chimiques
Accessoires