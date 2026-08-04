La tête de lavage HKF 30/14-E est très compacte et adaptée au nettoyage intérieur de fûts et de cuves dotés d'une ouverture à partir de 65 mm. Elle est entraînée par un moteur électrique de 24 V AC / 50/60 Hz. Cette basse tension de 24 V garantit une sécurité maximale dans les envirronement particulièrement humide et l'entraînement électrique garantit une vitesse de rotation constante afin que les buses tournent uniformément autour de 2 axes pour atteindre toutes les zones de la cuve. Grâce à son faible poids de 4,9 kg, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisation peut avoir lieu jusqu'à 140 bar, jusqu'à 3 000 l/h et jusqu'à une température d'eau d'alimentation de 90 °C. La longueur totale de la tête est de 1 256 mm pour une profondeur d'insertion de 915 mm. La tête HKF 30/14-E pour le nettoyage intérieur se raccorde facilement et confortablement à un nettoyeur haute pression à eau froide ou eau chaude via un flexible haute pression.