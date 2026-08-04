Tête de lavage HKF 30/14-E
La tête de lavage HKF 30/14-E est très compacte et adaptée au nettoyage intérieur de fûts et de cuves dotés d'une ouverture à partir de 65 mm. Elle est entraînée par un moteur électrique de 24 V AC / 50/60 Hz. Cette basse tension de 24 V garantit une sécurité maximale dans les envirronement particulièrement humide et l'entraînement électrique garantit une vitesse de rotation constante afin que les buses tournent uniformément autour de 2 axes pour atteindre toutes les zones de la cuve. Grâce à son faible poids de 4,9 kg, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisation peut avoir lieu jusqu'à 140 bar, jusqu'à 3 000 l/h et jusqu'à une température d'eau d'alimentation de 90 °C. La longueur totale de la tête est de 1 256 mm pour une profondeur d'insertion de 915 mm. La tête HKF 30/14-E pour le nettoyage intérieur se raccorde facilement et confortablement à un nettoyeur haute pression à eau froide ou eau chaude via un flexible haute pression.
Caractéristiques et avantages
Entraînement par moteur électrique 24 V AC 50/60 Hz.Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau. Basse tension de 24 V pour une sévurité maximale Amélioration de la sécurité de travail.
Très flexibleRotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal. Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une pression jusqu'à 140 bar. Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.
Conception ergonomiqueParticulièrement facile d'utilisation et d'entretien. Manipulation facile – mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main. Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.
Structure en acier inoxydable (1.4301)
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Convient à l'eau contenant un détergent Kärcher.
- Convient aux températures d'eau jusqu'à 90 °C.
Faible poids et dimensions compactes
- Utilisation flexible et polyvalente
- Convient au nettoyage intérieur de cuves dotées d'ouvertures à partir de 65 mm.
- Grâce à son faible poids de seulement 4,9 kg, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Raccordement haute pression
|G3/8″
|Entraînement
|Électrique
|Nombre de buses (Pièce(s))
|1 / 4
|Débit (l/h)
|3000
|Vitesse de rotation (tr/min)
|19
|Longueur de canne (mm)
|915
|Tension (V)
|24
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Pression (bar)
|max. 140
|Taille mini d'ouvertue du réservoir (mm)
|min. 65
|Température (°C)
|max. 90
|Poids (kg)
|4,9
|Poids avec emballage (kg)
|7,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1256
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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- HD 10/16-4 Cage Ex
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- HD 10/21-4 M Classic
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Produits retirés de la gamme
- HD 7/16-4 MX+
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- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
Domaines d'utilisation
- Convient également au nettoyage intérieur des cuves / réservoir de type IBC
- Pour le nettoyage intérieur de cuves (industrie, logistique, secteur public)
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques et chimiques
- Convient au nettoyage de conteneurs destinés au transport de produits chimiques
- Convient au nettoyage de conteneurs destinés au transport de denrées alimentaires
- Pour le nettoyage des réservoirs stationnaires dans les industries agro-alimentaires et chimiques