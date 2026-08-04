Jeu de bonnettes pour buse à main flexible (2 pièces)
Les bonnettes pour buse à main flexible sont en microfibres de haute qualité, pour détacher et ramasser encore plus de saletés.
Les deux bonnettes en microfibres de haute qualité permettent à la buse à main de décoller et de ramasser efficacement la saleté tenace dans les salles de bains et les cuisines par exemple. Même les salissures importantes sur les plaques de cuisson peuvent être éliminées sans efforts. Les bandes auto-aggripantes permettent de fixer solidement la bonnette sur la buse à main et de la remplacer rapidement, le tout sans entrer en contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Bonnette en microfibres de haute-qualitéLa composition en microfibres de la bonnette garantit un ramassage particulièrement efficace de la saleté et des résultats de nettoyage complets. Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantesLa bonnette se fixe sur la buse à main par simple pression. La bonnette ne glisse pas pendant le nettoyage.
Languette sur la bonnettePas de contact avec la saleté lors du changement de la bonnette : il suffit de tenir la bonnette par la sangle et de tirer la buse à main vers le haut.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|170 x 65 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Plaque de cuisson
- Four
- Hottes d'aspiration