Jeu de bonnettes pour buse à main flexible (2 pièces)

Les bonnettes pour buse à main flexible sont en microfibres de haute qualité, pour détacher et ramasser encore plus de saletés.

Les deux bonnettes en microfibres de haute qualité permettent à la buse à main de décoller et de ramasser efficacement la saleté tenace dans les salles de bains et les cuisines par exemple. Même les salissures importantes sur les plaques de cuisson peuvent être éliminées sans efforts. Les bandes auto-aggripantes permettent de fixer solidement la bonnette sur la buse à main et de la remplacer rapidement, le tout sans entrer en contact avec la saleté.

Caractéristiques et avantages
Jeu de bonnettes pour buse à main flexible (2 pièces): Bonnette en microfibres de haute-qualité
Bonnette en microfibres de haute-qualité
La composition en microfibres de la bonnette garantit un ramassage particulièrement efficace de la saleté et des résultats de nettoyage complets. Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Jeu de bonnettes pour buse à main flexible (2 pièces): Système de fixation par bandes auto-aggripantes
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
La bonnette se fixe sur la buse à main par simple pression. La bonnette ne glisse pas pendant le nettoyage.
Jeu de bonnettes pour buse à main flexible (2 pièces): Languette sur la bonnette
Languette sur la bonnette
Pas de contact avec la saleté lors du changement de la bonnette : il suffit de tenir la bonnette par la sangle et de tirer la buse à main vers le haut.
Spécifications

Données techniques

Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 170 x 65 x 10
Domaines d'utilisation
  • Lavabos
  • Carrelages
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Plaque de cuisson
  • Four
  • Hottes d'aspiration