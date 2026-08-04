Les deux bonnettes en microfibres de haute qualité permettent à la buse à main de décoller et de ramasser efficacement la saleté tenace dans les salles de bains et les cuisines par exemple. Même les salissures importantes sur les plaques de cuisson peuvent être éliminées sans efforts. Les bandes auto-aggripantes permettent de fixer solidement la bonnette sur la buse à main et de la remplacer rapidement, le tout sans entrer en contact avec la saleté.