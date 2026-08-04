Set de brosses rondes très abrasives (4 pièces)
Grâce au set de brosses rondes très abrasives, même les saletés les plus tenaces sont éliminées rapidement et facilement des grilles du four ou du barbecue par exemple, sans laisser de résidus.
Le set de brosses rondes très abrasives est composé de deux brosses en laiton et de deux brosses abrasives pour un nettoyage ultra-puissant. Les poils sont spécialement conçus pour résister longtemps et éliminer les salissures tenaces des grilles du four ou du barbecue par exemple. Ces brosses sont parfaitement adaptées pour le nettoyage des surfaces non-délicates.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|26 x 26 x 40
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
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Domaines d'utilisation
- Four
- Même les saletés tenaces