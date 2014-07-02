Turbobrosse
Terminé le nettoyage fastidieux ! La turbobrosse vapeur permet de nettoyer sans effort et vous facilite considérablement la tâche, notamment pour nettoyer les joints et les recoins.
L'action nettoyante puissante de la turbobrosse évite d'avoir à frotter.La turbobrosse vapeur Kärcher nettoie les joints, les coins et les bords très facilement grâce à la puissance de la vapeur.
Caractéristiques et avantages
Brosse oscillante
- Augmente la puissance de nettoyage de la vapeur - un nettoyage 50% plus rapide.
- Nettoyage sans effort, plus besoin de frotter même dans les endroits difficiles d'accès tels que les recoins, les fentes etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|200 x 125 x 45
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- SC 2550 C
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (blanc)
- SC 3 EasyFix Édition Anniversaire
- SC 3.000
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (blanc)
- SC 4 EasyFix Premium + Fer à repasser (blanc)
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron (yellow)
- SC 5 EasyFix Premium + fer à repasser (blanc)
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5850 C
- SC 6.800 C
- SC 1
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium (blanc)
Domaines d'utilisation
- Même les saletés tenaces
- Poubelles
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Lavabo/évier
- Robinetterie
- Plans de travail dans la cuisine
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