Ο αντάπτορας βρύσης PerfectConnect για εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης και κήπου διευκολύνει πολύ τη σύνδεση με προστασία κενού ανάμεσα στους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης και τις πλευρές αναρρόφησης των αντλιών και ανάμεσα σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου και τις πλευρές πίεσης των αντλιών. Ο αντάπτορας βρύσης αποτελεί ιδανική λύση για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm) και εύκαμπτους σωλήνες 3/4" ή 1". Είναι αμέσως έτοιμοι προς χρήση σε αντλίες κήπου, ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται ένα παξιμάδι ένωσης και ένας σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα. Οι αντλίες έχουν αξιόπιστη στεγανοποίηση και εγγυημένη απρόσκοπτη λειτουργία χάρη στην αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP.