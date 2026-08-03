Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"
Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.
Ο αντάπτορας βρύσης PerfectConnect για εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης και κήπου διευκολύνει πολύ τη σύνδεση με προστασία κενού ανάμεσα στους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης και τις πλευρές αναρρόφησης των αντλιών και ανάμεσα σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου και τις πλευρές πίεσης των αντλιών. Ο αντάπτορας βρύσης αποτελεί ιδανική λύση για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm) και εύκαμπτους σωλήνες 3/4" ή 1". Είναι αμέσως έτοιμοι προς χρήση σε αντλίες κήπου, ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται ένα παξιμάδι ένωσης και ένας σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα. Οι αντλίες έχουν αξιόπιστη στεγανοποίηση και εγγυημένη απρόσκοπτη λειτουργία χάρη στην αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξάρτημα σύνδεσης
- Για σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία με προστασία κενού.
Περιστρεφόμενο σπείρωμα
- Για απλή σύνδεση του συνδέσμου αντλίας στην αντλία, ειδικά αν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει ήδη τοποθετηθεί.
Για εύκαμπτους σωλήνες 3/4'' και 1''
- Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στον σύνδεσμο αντλίας.
Περιλαμβάνει σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα
- Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στον σύνδεσμο αντλίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|45 x 80 x 45
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων