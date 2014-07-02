Υψηλής ποιότητας μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών FR 30 ME, με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και πλάτος λειτουργίας 300 χιλ., ιδανικό για καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. βιομηχανία τροφίμων. Περιλαμβάνει διπλά κεραμικά ρουλεμάν, περιστρεφόμενους τροχίσκους που δεν αφήνουν σημάδια και ενσωματωμένη σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης για την απομάκρυνση του νερού ψεκασμού. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέγ. 250 bar / 1.300 λίτρα/ώρα / 85°C. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου.