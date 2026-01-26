CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 16Καρτέλες

Το CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet είναι ένα καθαριστικό σε μορφή ταμπλέτας για βαθύ καθαρισμό μέσω ψεκασμού-αναρρόφησης. Με τεχνολογία συσσωματοποίσης. Σε πρακτική μεμβράνη που είναι υδατοδιαλυτή. Χωρίς χρονοβόρο ξέπλυμα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (Καρτέλες) 16
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 20
pH 8,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 72 x 61 x 141
Πεδία εφαρμογής
  • Προετοιμασία αυτοκινήτων
  • Επιφάνειες με πλακάκια