CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 16Καρτέλες

Το CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet είναι ένα καθαριστικό σε μορφή ταμπλέτας για βαθύ καθαρισμό μέσω ψεκασμού-αναρρόφησης. Με τεχνολογία συσσωματοποίσης. Σε πρακτική μεμβράνη που είναι υδατοδιαλυτή. Χωρίς χρονοβόρο ξέπλυμα.