CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 16Καρτέλες
Το CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet είναι ένα καθαριστικό σε μορφή ταμπλέτας για βαθύ καθαρισμό μέσω ψεκασμού-αναρρόφησης. Με τεχνολογία συσσωματοποίσης. Σε πρακτική μεμβράνη που είναι υδατοδιαλυτή. Χωρίς χρονοβόρο ξέπλυμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (Καρτέλες)
|16
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|20
|pH
|8,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|72 x 61 x 141
Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Επιφάνειες με πλακάκια