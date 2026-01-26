eco!Booster 145
Pulizia semplice, veloce e sostenibile: eco!Booster lava il 50% in più rispetto alla lancia tradizionale, risparmiando acqua, energia e tempo.
Pulire le superfici delicate in modo efficiente non è mai stato così semplice, rapido e sostenibile. Con prestazioni di pulizia superiori del 50%, eco!Booster permette un'efficienza idrica ed energetica superiore del 50%, rispetto alla lancia tradizionale. Ciò rende la pulizia più accurata e rapida, risparmiando tempo, acqua ed energia. Il getto d'acqua più ampio permette di pulire in modo più uniforme e omogeneo, e può essere utilizzato su qualsiasi superficie, anche sulle più delicate come superfici verniciate e legno. La lancia eco!Booster 145 è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher serie K 5.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni di pulizia superiori del 50% rispetto al getto piatto standard Kärcher.
- Pulizia più accurata, rapida sostenibile.
Efficienza idrica migliorata del 50%*
- Risparmio di acqua
Efficienza energetica migliorata del 50%*
- Risparmio di energia
Riduzione del volume percepita fino al 25%**
- Più silenzioso durante l'uso.
Attacco rimovibile
- Facile da usare e riporre
Rimozione della lancia con una sola mano
- Smontaggio semplice
Estremamente versatile
- Particolarmente adatto per superfici delicate come quelle verniciate o in legno
Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher della serie K 5
- Perfetto per potenziare la tua idropulitrice
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|615 x 108 x 51
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0). /
*Basato sul 50% in più di superficie pulita con la stessa quantità di energia e acqua rispetto alla lancia con getto standard. /
** Rispetto al livello di rumore percepito utilizzando il getto piatto standard Kärcher. Il valore esatto può variare a seconda del dispositivo utilizzato.
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Piccole facciate di case
- Recinzioni
- Aree intorno alla casa e al giardino
RICAMBI eco!Booster 145
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.