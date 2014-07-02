Ugelli sturatubi 060

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati.

Ugello ø16 mm per pulizia tubi e scarichi otturati con filettatura interna. L'ugello ha diverse direzioni del getto d'acqua per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati: 4 getti, 3 sono inclinati all'indietro con un angolo di 30°, 1 è frontale. Ciò consente all'ugello e al tubo flessibile di muoversi attraverso il lo scarico. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.

Specifiche

Dati tecnici

Diametro (mm) 16
Dimensione ugello ( ) 60
Filettatura R 1/8"
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo