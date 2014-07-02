Droogloopbeveiliging
Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.
Beschermt de pomp en voorkomt droogloop. De droogloopbeveiliging schakelt de pomp automatisch aan en uit en beschermt hem op die manier tegen droogloop. Betrouwbare droogloopbeveiligign voor tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen. Droogloopbeveiliging met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Droogloopbeveiliging
- Als het water niet door de pomp stroomt, bv. omdat het waterreservoir leeg is, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld, waardoor hij wordt beschermd tegen beschadiging.
- Vooral geschikt voor hydrofoorpompen, om het waterreservoir automatisch te kunnen controleren.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|135 x 100 x 197
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten