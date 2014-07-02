Beschermt de pomp en voorkomt droogloop. De droogloopbeveiliging schakelt de pomp automatisch aan en uit en beschermt hem op die manier tegen droogloop. Betrouwbare droogloopbeveiligign voor tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen. Droogloopbeveiliging met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).