Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging

Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.