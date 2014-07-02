Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging
Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.
Elektronische drukschakelaar schakelt de pomp op aanvraag automatisch aan en uit aan de drukzijde. Drukschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit en beschermt hem tegen droogloop. De ideale oplossing voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken voor huishoudelijk gebruik. Elektronische drukschakelaar beschikbaar in aansluitdraad van 1" (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Elektronische drukschakelaar
- Schakelt de pomp automatisch aan en uit op basis van de benodigde hoeveelheid water.
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging
- Ideaal om een tuinpomp om te vormen tot een elektronische hydrofoorpomp
Geïntegreerde droogloopbeveiliging
- Als het water niet door de pomp loopt aan de aanzuigzijde, beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen beschadiging en wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|135 x 100 x 190
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten