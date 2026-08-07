Vliesfilterzakken Renovatie KFI 489
Speciale vliesfilterzak voor langdurige zuigkracht bij het opzuigen van fijn stof bij renovatiewerkzaamheden en bij het werken met elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers.
De speciale vliesfilterzakken Renovation KFI 489 zijn ideaal voor het opzuigen van droog en vochtig vuil en uitermate geschikt voor het opzuigen van fijnstof dat ontstaat bij renovatiewerkzaamheden en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het 5-laags, extreem scheurvast vliesmateriaal met voorfilter zorgt ervoor dat het filteroppervlak niet verstopt raakt en garandeert zo een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie tijdens het gebruik. Speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6 en MV 4–6. Leveringsomvang: 4 zakken.
Kenmerken en voordelen
Vijflaags vliesmateriaal incl. voorfilter
- Voor langdurige zuigkracht en optimale stoffiltratie tijdens gebruik.
- Voor ononderbroken werken.
- Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|265 x 185 x 68
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fijn stof
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Werkplaats
- Vernieuwing