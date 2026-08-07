De speciale vliesfilterzakken Renovation KFI 489 zijn ideaal voor het opzuigen van droog en vochtig vuil en uitermate geschikt voor het opzuigen van fijnstof dat ontstaat bij renovatiewerkzaamheden en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het 5-laags, extreem scheurvast vliesmateriaal met voorfilter zorgt ervoor dat het filteroppervlak niet verstopt raakt en garandeert zo een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie tijdens het gebruik. Speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6 en MV 4–6. Leveringsomvang: 4 zakken.