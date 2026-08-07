Voorfilter, klein

Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.

Het kleine pompvoorfilter voorkomt dat grove vuildeeltjes en zand in gangbare huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen kunnen binnendringen - waardoor deze langer meegaan. Het voorfilter is vooral geschikt voor pompen zonder geïntegreerd filter, met een waterdebiet tot 4.000 l/u en een G1-aansluitdraad (33,3 mm). Het filter is eenvoudig uitneembaar voor gemakkelijk reinigen. De maaswijdte van het fijne filter is 250 µm (0,25 mm). De radiale PerfectConnect-afdichting van de nieuwe BP-accessoires staat garant voor een betrouwbare afdichting en gemakkelijke bevestiging.

Kenmerken en voordelen
Uitneembare filter
  • De filter kan worden gereinigd onder stromend water, waardoor hij steeds opnieuw kan worden gebruikt.
Voorfilter voor de pomp, klein
  • Voor pompen met een waterdebiet tot 4.000 l/u.
Voorfilter
  • Voor extra bescherming van de pomp tegen grove vuildeeltjes en zand.
Specificaties

Technische gegevens

Afmetingen Tot 4000 l / u maaswijdte: 250 μm (0,25 mm)
Werkdruk (bar) 8
Maaswijdte (mm) 0,25
Aansluitdraad G1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 120 x 220 x 200

Uitvoering

  • Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Toepassingen
  • Filteren van vuil in water
Reserveonderdelen Voorfilter, klein 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.