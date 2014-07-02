Dankzij de roterende zuigborstel in DN 35 van Kärcher kan de hellingshoek van de borstel worden aangepast aan het te reinigen oppervlak. Op deze manier vergroot de zuigborstel met hoogwaardige synthetische haren de mogelijke toepassingsgebieden van het zuigapparaat en verbetert het zuigresultaat. Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld het reinigen van meubels, het reinigen van wandbekleding van hout of natuursteen en plinten, of voor het reinigen van beslag bij het reinigen van het interieur van het voertuig.