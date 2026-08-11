De vloeibare basisreiniger verwijdert olie, vet en minerale vervuiling van tapijten en gestoffeerde meubels van synthetische en natuurlijke vezels net zo krachtig als conventionele reinigingsmiddelen. Het is geschikt voor sproei-extractie met apparaten zoals Puzzi en tapijtreinigingsmachines (BRC). Dankzij de iCapsol technologie wordt het vuil ingekapseld, kristalliseert het tijdens het drogen en kan het eenvoudig worden opgezogen. Spoelen is niet nodig, wat tijd bespaart en vocht vermindert zodat tapijten sneller belopen kunnen worden. De WoolSafe-certificering bevestigt de geschiktheid voor gevoelige natuurlijke vezels zoals scheerwol en schapenwol. Een geïntegreerde geurabsorber elimineert onaangename geurtjes en zorgt voor een frisse geur. De natuurlijke reiniger iCapsol RM 764N OA bestaat voor meer dan 99 procent uit natuurlijke ingrediënten met oppervlakteactieve stoffen uit tarwezemelen en maïs, die worden verkregen uit afvalproducten van de voedingsindustrie. Het is vrij van minerale oliën, microplastics, kleurstoffen, siliconenolie en fosfaten. Bovendien hoeft de Natural Cleanser niet geëtiketteerd te worden en is het geen gevaarlijk product, wat ongecompliceerde opslag e