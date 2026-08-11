CarpetPro Natuurlijke Reiniger iCapsol RM 764N OA, 10l
Natuurlijke basisreiniger voor tapijt & bekleding van alle vezels. Met geurabsorber & iCapsol-technologie voor eenvoudig gebruik zonder spoelen.
De vloeibare basisreiniger verwijdert olie, vet en minerale vervuiling van tapijten en gestoffeerde meubels van synthetische en natuurlijke vezels net zo krachtig als conventionele reinigingsmiddelen. Het is geschikt voor sproei-extractie met apparaten zoals Puzzi en tapijtreinigingsmachines (BRC). Dankzij de iCapsol technologie wordt het vuil ingekapseld, kristalliseert het tijdens het drogen en kan het eenvoudig worden opgezogen. Spoelen is niet nodig, wat tijd bespaart en vocht vermindert zodat tapijten sneller belopen kunnen worden. De WoolSafe-certificering bevestigt de geschiktheid voor gevoelige natuurlijke vezels zoals scheerwol en schapenwol. Een geïntegreerde geurabsorber elimineert onaangename geurtjes en zorgt voor een frisse geur. De natuurlijke reiniger iCapsol RM 764N OA bestaat voor meer dan 99 procent uit natuurlijke ingrediënten met oppervlakteactieve stoffen uit tarwezemelen en maïs, die worden verkregen uit afvalproducten van de voedingsindustrie. Het is vrij van minerale oliën, microplastics, kleurstoffen, siliconenolie en fosfaten. Bovendien hoeft de Natural Cleanser niet geëtiketteerd te worden en is het geen gevaarlijk product, wat ongecompliceerde opslag e
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,6
Eigenschappen
- Effectief basisreinigingsmiddel voor sproei-extractie van textiele bekledingen en meubelstoffen
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Met geïntegreerde geurverwijderaar. Verwijdert effectief onaangename geuren zoals zweet, urine, nicotine, enz.
- Materiaalvriendelijk
- Verbetert de bodemhygiëne
- Aangename, frisse geur
- Vrij van microplastics, siliconen, nanomaterialen, fosfaten en kleurstoffen.
- Vrij van bleekmiddel
- Vrij van oplosmiddelen
- Label-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Stoffen oppervlakken