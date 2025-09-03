PrimoFlex® crevo 3/4" – 25 m
Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.
Kvalitetno PrimoFlex® crevo, veličine 3/4" u prečniku i dužine 25 m savršeno je za korišćenje i na malim i na velikim površinama i baštama. Troslojno kvalitetno baštensko crevo s tkanim ojačanjem otpornim na pritisak ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum ni olovo - što znači da ne sadrži nijednu supstancu koja je štetna po ljudsko zdravlje. Dok spoljašnji sloj otporan na vremenske uslove i UV zračenje štiti materijal, neprozirnost srednjeg sloja sprečava razvoj algi u unutrašnjosti creva. Pritisak pucanja je 24 bara. Crevo za vodu izuzetno je otporno na temperature između 0 °C i +40 °C. Na ovo baštensko crevo garancija koju dajemo važi 12 meseci. Baštenska creva iz Kärcherovog asortimana creva za zalivanje izuzetno su savitljiva, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su jasne: dug životni vek i lakoća rukovanja. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.
Obeležja i prednosti
12 godina garancije
- Garantuje dugotrajnost
3 položaja
- Otporan na izvijanje
Pritisak pucanja 24 bar
- Garantuje robusnost
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C
- Garantuje robusnost
Bez kadmijuma, barijuma i olova
- Zdravo i ekološki
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Garantuje dugotrajnost
Kvalitetno baštensko crevo bez ftalata
- Zdravo i ekološki
Anti-UV spoljni sloj otporan na vremenske neprilike
- Zagarantovana robusnost i dugotrajnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|3/4″
|Dužina creva (m)
|25
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|5,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 380 x 155
Kompatibilni uređaji
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K2 Battery Set
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT