PrimoFlex® crevo 3/4" – 25 m

Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.

Kvalitetno PrimoFlex® crevo, veličine 3/4" u prečniku i dužine 25 m savršeno je za korišćenje i na malim i na velikim površinama i baštama. Troslojno kvalitetno baštensko crevo s tkanim ojačanjem otpornim na pritisak ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum ni olovo - što znači da ne sadrži nijednu supstancu koja je štetna po ljudsko zdravlje. Dok spoljašnji sloj otporan na vremenske uslove i UV zračenje štiti materijal, neprozirnost srednjeg sloja sprečava razvoj algi u unutrašnjosti creva. Pritisak pucanja je 24 bara. Crevo za vodu izuzetno je otporno na temperature između 0 °C i +40 °C. Na ovo baštensko crevo garancija koju dajemo važi 12 meseci. Baštenska creva iz Kärcherovog asortimana creva za zalivanje izuzetno su savitljiva, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su jasne: dug životni vek i lakoća rukovanja. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.

Obeležja i prednosti
12 godina garancije
  • Garantuje dugotrajnost
3 položaja
  • Otporan na izvijanje
Pritisak pucanja 24 bar
  • Garantuje robusnost
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
  • Za lako rukovanje.
Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C
  • Garantuje robusnost
Bez kadmijuma, barijuma i olova
  • Zdravo i ekološki
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
  • Garantuje dugotrajnost
Kvalitetno baštensko crevo bez ftalata
  • Zdravo i ekološki
Anti-UV spoljni sloj otporan na vremenske neprilike
  • Zagarantovana robusnost i dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 3/4″
Dužina creva (m) 25
Boja žuta
Težina (kg) 5,4
Težina sa ambalažom (kg) 5,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 380 x 155
