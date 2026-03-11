FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici

Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.

Ultra Köpük Temizleyicisi ile FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Temizlik maddesinin uygulanması için hızlı geçiş sistemi, tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında hızlı geçiş yapılmasına izin verir. Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir. Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir. Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Deterjan doz ayarlaması
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk antrasit
Ağırlık (kg) 1,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 102 x 201 x 260
Uygunluk 2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
  • Araçlar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
  • Karavanlar