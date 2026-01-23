PS 30 Plus yüzey temizleyici
PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.
Ağır kirlere karşı yüksek basınç uygulayan PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, küçük ve orta büyüklükteki alanlarda inatçı kirleri temizlemek için idealdir. Üç yerleşik yüksek basınçlı nozül, sadece göz kamaştırıcı sonuçlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda optimum alan performansı da sunar. Tüm köşeleri ve kenarları etkili ve zahmetsizce temizlemek için yan başlık 45 derece döndürülebilir. Kompakt şekli sayesinde PS 30 Plus, özellikle temizlik adımları için uygundur. Elektrikli yıkayıcının fırça kafası da hareketli ve esnektir. Ulaşılması zor alanları temizlemek için bu, 360 derece döndürülebilir. Tüm pürüzsüz yüzeyler, temizlikten sonra entegre başlık ile silinebilir. Bu, fazla kirli suyu hızla giderir ve yüzeyleri hemen tekrar kullanıma hazır hale getirir.
Özellikler ve faydalar
Kompakt dizayn
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|749 x 264 x 768
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Merdivenler
- Teras