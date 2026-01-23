Ağır kirlere karşı yüksek basınç uygulayan PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, küçük ve orta büyüklükteki alanlarda inatçı kirleri temizlemek için idealdir. Üç yerleşik yüksek basınçlı nozül, sadece göz kamaştırıcı sonuçlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda optimum alan performansı da sunar. Tüm köşeleri ve kenarları etkili ve zahmetsizce temizlemek için yan başlık 45 derece döndürülebilir. Kompakt şekli sayesinde PS 30 Plus, özellikle temizlik adımları için uygundur. Elektrikli yıkayıcının fırça kafası da hareketli ve esnektir. Ulaşılması zor alanları temizlemek için bu, 360 derece döndürülebilir. Tüm pürüzsüz yüzeyler, temizlikten sonra entegre başlık ile silinebilir. Bu, fazla kirli suyu hızla giderir ve yüzeyleri hemen tekrar kullanıma hazır hale getirir.