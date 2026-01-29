WB 130 rotating wash brush car & bike

Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 305 x 156 x 137

Önceki model olan WB 120 ile ilgili sorularınız varsa , lütfen servis ortaklarımızdan veya Kärcher bayilerinden biriyle iletişime geçin.

Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Araçlar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
Aksesuarlar