À travers son générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2, Kärcher propose une solution parfaite pour l'application de mousse dans le cadre du nettoyage à l'aide de nettoyeurs haute pression disposant d'un débit entre 700 et 800 l/h, mais dépourvus de la fonction Servo Control. Le générateur de mousse permet de passer directement au mode haute pression et, grâce à son unité de base robuste avec un revêtement de nickel résistant, il convient aussi parfaitement à l'utilisation de détergents agressifs pour lesquels un réservoir très stable de 2 litres, doté d'un grand orifice de remplissage et d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col, a été intégré. L'angle de pulvérisation du générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 peut être ajusté en toute flexibilité en fonction des besoins tandis qu'un obturateur intégré prévient efficacement tout déréglage accidentel du dosage de détergent précis comprenant 3 niveaux différents.