Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Pour les nettoyeurs haute pression sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 s'illustre par sa possibilité de passage direct au nettoyage à haute pression et son réservoir à détergent de 2 l.
À travers son générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2, Kärcher propose une solution parfaite pour l'application de mousse dans le cadre du nettoyage à l'aide de nettoyeurs haute pression disposant d'un débit entre 700 et 800 l/h, mais dépourvus de la fonction Servo Control. Le générateur de mousse permet de passer directement au mode haute pression et, grâce à son unité de base robuste avec un revêtement de nickel résistant, il convient aussi parfaitement à l'utilisation de détergents agressifs pour lesquels un réservoir très stable de 2 litres, doté d'un grand orifice de remplissage et d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col, a été intégré. L'angle de pulvérisation du générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 peut être ajusté en toute flexibilité en fonction des besoins tandis qu'un obturateur intégré prévient efficacement tout déréglage accidentel du dosage de détergent précis comprenant 3 niveaux différents.
Caractéristiques et avantages
Possibilité de basculement direct entre détergent chimique et nettoyage à haute pressionGain de temps étant donné qu'aucun changement de lance d'arrosage ou d'accessoire n'est requis.
Réservoir ergonomique de 2 litres pour les détergentsPermet des nettoyages prolongés sans fatigue.
Dosage de détergent avec obturateur intégréPermet un dosage précis du détergent grâce à 3 niveaux différents. Pour une qualité de mousse optimale. Prévient tout risque de surdosage du détergent.
Unité de base à revêtement de nickel résistant
- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Permet au besoin l'utilisation de détergents plus agressifs.
Réglage flexible de l'angle de pulvérisation
- Jet de mousse très précis.
- Permet un travail en toute sécurité sur de grandes distances.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|700 - 800
|Taille de buse (mm)
|45
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|1,5
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
Accessoires
Piéces détachées Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
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