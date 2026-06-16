Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2 schuimlans overtuigt met de mogelijkheid voor directe omschakeling naar hogedrukreiniging en een twee-liter reinigingsmiddelcontainer.
Met de DUO Advanced 2 schuimlans biedt Kärcher de perfecte oplossing voor reinigingstaken met hogedrukreinigers die een doorstroming van 700 tot 800 l/h hebben, maar geen Servo Control. De schuimlans stelt de gebruiker in staat om onmiddellijk over te schakelen naar hogedrukwerking. Dankzij de robuuste basis met duurzame nikkelcoating is deze lans ook bijzonder geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen, die kunnen worden getransporteerd dankzij een stevige, twee-liter tank met een grote vulopening en een extra handgreep in de hals. De sproehoek van de DUO Advanced 2 schuimlans kan flexibel worden aangepast zoals gewenst, en een geïntegreerde sluiter voorkomt effectief onbedoelde aanpassingen van de nauwkeurige, drie-staps dosering van het reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Mogelijkheid om direct te schakelen tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreinigingTijdsbesparing doordat er geen spriellans of accessoires verwisseld hoeven te worden
Ergonomische container van twee liter voor reinigingsmiddelMaakt lange reinigingstaken moeiteloos mogelijk
Dosering van het reinigingsmiddel met geïntegreerd schuifmechanismeVergemakkelijkt nauwkeurige, drie-staps dosering voor reinigingsmiddel Voor optimale schuimkwaliteit Voorkomt mogelijke overdosering van reinigingsmiddel
Basislichaam met duurzame nikkelcoating
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Vergemakkelijkt het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen indien nodig
Flexibele instelling voor spuithoek
- Zeer precieze schuimstraal
- Stelt veilig werken over grotere afstanden mogelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 800
|Sproeiergrootte (mm)
|45
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
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Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
Toebehoren
Onderdelen Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
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