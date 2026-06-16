Met de DUO Advanced 2 schuimlans biedt Kärcher de perfecte oplossing voor reinigingstaken met hogedrukreinigers die een doorstroming van 700 tot 800 l/h hebben, maar geen Servo Control. De schuimlans stelt de gebruiker in staat om onmiddellijk over te schakelen naar hogedrukwerking. Dankzij de robuuste basis met duurzame nikkelcoating is deze lans ook bijzonder geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen, die kunnen worden getransporteerd dankzij een stevige, twee-liter tank met een grote vulopening en een extra handgreep in de hals. De sproehoek van de DUO Advanced 2 schuimlans kan flexibel worden aangepast zoals gewenst, en een geïntegreerde sluiter voorkomt effectief onbedoelde aanpassingen van de nauwkeurige, drie-staps dosering van het reinigingsmiddel.