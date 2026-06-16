Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2 se distingue par une unité de base en Ecobrass pour l'utilisation avec des détergents agressifs.
Le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2 est spécialement conçu pour nos nettoyeurs haute pression sans Servo Control disposant d'un débit entre 700 et 800 l/h. Son unité de base robuste en Ecobrass haut de gamme est également parfaitement adaptée à l'utilisation de détergents agressifs au besoin, avec 3 niveaux pour le dosage précis de ces derniers. En outre, un obturateur intégré prévient efficacement tout déréglage accidentel du dosage de détergent tandis que l'angle de pulvérisation se règle de manière flexible. Par ailleurs, ce générateur de mousse est équipé d'un réservoir à détergent ergonomique et particulièrement stable, doté d'un grand orifice de remplissage ainsi que d'une possibilité de préhension supplémentaire sur le col.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|700 - 800
|Taille de buse ( )
|45
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
Appareils compatibles
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Accessoires
Piéces détachées Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
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